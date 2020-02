„Habe mich mit DiCaprio um Parkplatz gestritten!“

James Cottriall ist zurück in Wien - und das mit neuer Musik! Der gebürtige Brite, der acht Jahre lang in Österreich gelebt hat und mittlerweile in den USA wohnt, startet im Moment mit seiner neuen Single „Hurt No More“ durch. Bei Max Schmiedl im Stiegenhaus West spricht der sympathische Musiker über seinen Herzensverein Manchester United, wie es ihn damals nach Wien verschlagen hat und über den Ausstieg der Briten aus der EU. Außerdem berichtet Cottriall, der übrigens perfektes ‘Wienerisch‘ spricht, über seine Begegnung mit Leonardo DiCaprio in Los Angeles. Er hat sich mit dem Hollywood-Star um einen Parkplatz gestritten ...