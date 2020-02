Aus 10 Mio. € Förderung mach 73 Mio. € Invest

Es war für LH Günther Platter ein Heimspiel, als er am Donnerstag die Medien in die BH Landeck lud. Die Regionalentwicklung liegt ihm sichtlich am Herzen und so zogen die Protagonisten Halbzeitbilanz. Vor fünf Jahren wurden nämlich die Geldhähne der EU in Form von Leader- und Interreg-Projekten angezapft, gleichzeitig gewährte das Land Tirol ein Regionalwirtschaftliches Programm (RWP), das dem Oberen und Obersten Gericht zehn Jahre lang jährlich eine Milion Euro an Projektförderungen zufließen lässt.