In steirischer Stadt geht Angst vor Feuerteufel um

Während schon am Freitag viele Knittelfelder nicht mehr an einen Zufall glaubten, wurden ihre Ängste am Samstag bestätigt: Am Abend gab es den nächsten Thujen-Brandeinsatz, diesmal vor einem Einfamilienhaus. „Da ist sicher ein Feuerteufel unterwegs!“, sorgten sich am Sonntag zahlreiche Knittelfelder in den sozialen Medien.

„Wir hoffen, dass der Spuk nun ein Ende hat“

Auch der Bürgermeister ist alarmiert: „Das ist kein Zufall mehr. Ich danke unseren Einsatzkräften, dass alles gut ausgegangen ist und sie Schlimmeres verhindert haben. Wir hoffen alle, dass der Spuk nun ein Ende hat“, so Harald Bergmann zur „Krone“.