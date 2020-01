Im Aufsteiger „steckt“ nun eine Portion Rapid

„Wenn wir den bekommen, könnten andere Verpflichtungen leichter werden.“ Und die Hoffnung von Thomas Silberberger ist seit gestern erfüllt: Thanos Petsos, der insgesamt vier Jahre (2013 bis 2016, 2017/18) für Rapid spielte, unterschrieb bei der WSG Tirol bis Sommer 2021! Alleine die Vita des 28-Jährigen, der mit einer Kärntnerin verheiratet ist, liest sich gut: 122 Spiele im rot-weiß-roten Oberhaus, 55 in der deutschen Bundesliga (Kaiserslautern, Fürth, Bremen, Leverkusen), dazu 15 in der Europa-League, vier in der Champions-League-Quali.