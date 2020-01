Die Steirer kämpfen um ihre Baujuwele

In der Murmetropole sind, wie berichtet, Hunderte historische Baujuwele nicht in Schutzzonen erfasst. Ein Beispiel dafür ist der Theresienhof in der Auersperggasse 14. Dieses prächtige Jugendstil-Gebäude ist in die Architekturgeschichte eingegangen - als ein Haus mit einer Zentralküche für alle Bewohner.