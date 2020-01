Kunstverein-Chef Séamus Kealy geht in sein 7. Jahr

„Die Lebensqualität ist hier großartig, da kann das oft ebenso gelobte Irland nicht immer mithalten“, sagt ein Wissender: KV-Direktor Seamus Kealy (47), in Irland sowie Kanada aufgewachsen. Auch im Umsetzen seiner Ideen fühlt er in Salzburg keine Fesseln, bewegt sich viel über die Grenzen hinaus. Und holt viel von jenseits der Grenzen herein ins ehrwürdige und permanent renovierungsbedürftige Kunst-Haus an der Hellbrunner Straße. Seit 1844 beherbergt die Villa die Szene mit Ausstellungsräumen und Ateliers. „Finanziell sind wir so aufgestellt, dass es sich gut ausgeht, 344.000 Euro kommen von Stadt, Land und Bund, ein Drittel verbuchen wir unter Eigenwirtschaftlichkeit“, erklärt Präsidentin Elfrid Wimmer-Repp, die auf eine Extra-Finanzspritze des Landes, 100.000 € zweckgebunden für Renovierungen, verweisen kann. Wobei das Land zudem mit drei Tranchen a 20.000 € nachbesserte.