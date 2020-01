Die Spitzenverdiener im steirischen Landtag

Langweile kommt nicht auf

Um all seine Funktionen zufriedenstellend auszufüllen, ist jedenfalls gutes Zeit-Management unabdingbar. Zumal Kinsky ja auch sechsfacher Familienvater ist. „Langweilig wird’s mir nicht so schnell. Aber so ein Leben ist natürlich nur möglich, wenn man überall Partner hat, die einen unterstützen. Speziell meine Familie muss auf vieles verzichten - deshalb versuche ich an Wochenenden hin und wieder Zeit freizuschlagen, um bei Fußballspielen oder Konzerten dabei zu sein.“