Täter: „Vertraue nur meiner eigenen Gerechtigkeit“

„Ich glaube nicht an die Justiz“

Auf türkisch, in ganz klaren Sätzen, soll er Freunde via WhatsApp informiert haben: Über seinen unermesslichen Hass auf den 33-jährigen Lokalinhaber Hasan Ö., seine nicht vorhandene Reue und Selbstjustiz. Y.: „Ich glaube nicht an die Justiz, ich vertraue nur meiner eigenen Gerechtigkeit.“