Die Wirtschaftsparty ebbt bei uns langsamer ab

Das Einkommen, das den Salzburgern zur Verfügung steht, liegt mit exakt 24.900 Euro an dritter Stelle im Bundesschnitt (ex aequo mit dem Burgenland). Nur in Vorarlberg (25.600 €) und Niederösterreich (25.300 €) bleibt mehr im Geldbörsl. In Salzburg wird heuer mit einem Beschäftigungsplus von gut einem Prozent gerechnet.