Liebeserklärung an Schafe in der Messe Innsbruck

Wer hat das schönste Schaf im ganzen Land?

Die Tiere standen wortwörtlich im Mittelpunkt: 300 Stück wurden in provisorischen Stallungen mitten in der Halle untergebracht. Den heimischen Schafzüchtern geht es an diesem Wochenende vor allem um eines, nämlich ihren schönsten Tieren eine Bühne zu bieten – denn alle anwesenden Schafe werden vor Ort bewertet. Doch den kritischen Blicken der Jury entgeht nichts, warnt Preisrichter Martin Fankhauser: „Die Ausstrahlung des Tiers spielt eine große Rolle, auch die Größe ist wichtig. Das Schaf muss ein gutes Seitenbild haben – je tiefer die Rippe, desto besser.“