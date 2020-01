„Fragen Sie den Arzt, wie oft er operiert“

Ihre Frequenz war über die Jahre eine sehr hohe. Sie sind aber nicht nur Chirurg, sondern waren auch an der Entwicklung von Kunstgelenken beteiligt. Wie ausgereift ist die Technik heute?

Da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan. Wir wissen zum Beispiel, dass mittlerweile mehr als 90 Prozent der künstlichen Kniegelenke nach 20 Jahren noch gut funktionieren. Prothesen halten heute viel länger als früher. Auch die Operationstechniken haben sich verfeinert. Einem 45-Jährigen, der an chronischen Schmerzen leidet und dessen Hüftgelenk am Ende ist, rate ich zu einer OP. Man muss den Eingriff nicht mehr unnötig hinausschieben. Kann schon sein, dass ein Austausch des Kunstgelenks in späteren Jahren notwendig wird. Aber auch das ist machbar.