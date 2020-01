Entscheidung um Trainerlizenz von „Klinsi“ ist fix

Klinsmann zeigte sich bereits am Freitag zuversichtlich, dass er trotz der offenen Frage seiner Trainerlizenz gegen Bayern München zum Bundesliga-Rückrundenstart agieren darf. „Ich habe ihnen viele Sachen zugeschickt, die ich zumindest in meinem Laptop drin habe, das müsste eigentlich schon ausreichen“, sagte der 55-Jährige vor der Partie am Sonntag.