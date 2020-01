Magath-Hammer: Die Admira hat nun ihren Rangnick!

Paukenschlag in der an sich noch ruhig verlaufenden Transferzeit in der heimischen Bundesliga! Unter dem Motto „Neues Jahr - neue Ziele. Vorstellung einer neuen Flyeralarm-Unternehmenseinheit im Bereich Fußball in Verbindung mit Felix Magath“ lädt die Admira Montag, 14 Uhr, zur Pressekonferenz ins Grand Hotel Ferdinand am Wiener Stubenring …