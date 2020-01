Autodiebe waren schnell ausgebremst

„Direkt vor der Haustür“ habe der Asperhofener Stephan Teix sein Auto am Freitagabend abgestellt. Als er mit seinem Nissan Qashqai dann aber am Samstagvormittag ausfahren wollte, war dieser längst ohne ihn auf Tour. Bislang noch unbekannte Täter stahlen das Auto in den Morgenstunden. Teix brachte den Diebstahl sofort bei der Polizei zur Anzeige und startete parallel dazu dann auch noch eine eigene Suchaktion in den sozialen Netzwerken. „Es sind daraufhin sehr schnell auch schon die ersten Hinweise eingetrudelt“, schildert Teix. In Zusammenarbeit mit der Exekutive gelang dann am Sonntagmittag schließlich auch der Durchbruch.