Alpinistin stürzte 300 Meter ab - schwer verletzt

Eine 31-jährige Tschechin ist am Samstagabend im Hochschwabgebiet in der Steiermark etwa 300 Meter über steiles Gelände in die Tiefe gestürzt. Sie konnte in einer aufwendigen und schwierigen Rettungsaktion geborgen und ins Spital geflogen werden. Zwei Begleiter der Frau wurden stark unterkühlt ins Tal gebracht.