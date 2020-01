Bewegendes Video: Prinz Charles tröstet Australier

Wie der britische Thronfolger in einer im Internet veröffentlichten Videobotschaft am Dienstag betonte, denken seine Frau Camilla (72) und er sehr viel an die Australier in dieser „unglaublich schweren Zeit“. Beide blicken demnach „mit Verzweiflung“ auf die Feuer, die seit Monaten auf dem Kontinent toben. Der Prinz fürchtete, dass das Video hoffnungslos unpassend sei, um die Menschen zu erreichen, aber er wollte dies tun.