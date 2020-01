Kahn: „Werde nicht durch Meeting-Raum grätschen“

„DNA steckt so tief in einem drin“

Von 1994 bis 2008 bestritt der gebürtige Badener im Bayern-Trikot 429 Bundesligaspiele. Er gewann zahlreiche Titel, als Höhepunkt 2001 die Champions League. „14 Jahre für den FC Bayern München waren eine extrem lange Zeit mit sehr vielen Emotionen. Die DNA steckt so tief in einem drin, dass man diesen Verein nie verlassen kann“, betonte Kahn bei seiner Vorstellung in der Münchner Allianz Arena.