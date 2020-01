„Guter Zeitpunkt für die Regionalstadtbahn“

Leonore Gewessler (Grüne) will als neue Verkehrsministerin das 1-2-3-Öffi-Ticket in Österreich einführen. 365 Euro soll es für ein Bundesland kosten, also einen Euro pro Tag, zwei Euro für zwei Bundesländer und drei Euro für das gesamte Bundesgebiet. „Die Idee ist nicht schlecht“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP), der bei den Regierungsverhandlungen Teil des türkisen Teams war. Kein Wunder: Ein ähnliches System hat er mit Jahresbeginn in Salzburg auf Schiene bekommen. Der Weg der Systemumstellung auf die Regionen war aber kein leichter. Noch schwerer wird dies auf Bundesebene. „Da muss man noch sieben Verkehrsverbünde unter einen Hut bekommen“, so Schnöll. Er ist aber überzeugt, dass es machbar ist und dass Gewessler zumindest die komplexe Planung in den kommenden fünf Jahren hinbekommen wird. An eine Umsetzung glaubt er in dieser Zeit noch nicht.