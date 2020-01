Verzweifelte Suche nach Familienhündin „Indigo“!

Vielen ist wohl nicht klar, was ihr Geschieße für entsetzliche Folgen haben kann - für Mensch wie Tier. „Wir sind verzweifelt, wir suchen unseren geliebten Familienhund seit der Silvesternacht, gehen allen Hinweisen nach“, so das tieftraurige Frauerl von „Indigo“. Die Hundesuche wird auch auf Facebook weitläufig geteilt, was immer wieder zu Informationen und Sichtungsmeldungen führt; bislang war das zielführende aber noch nicht dabei. „Wir befürchten auch, dass sich manche nicht näher an ,Indigo´ herantrauen, weil sie eben ein Bullmastiff und ziemlich groß ist, aber unser Hund ist freundlich.“ Freilich dürfte er im Moment außer sich sein vor Panik, Angst, mittlerweile auch schon extremem Hunger.