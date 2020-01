SP-Dornauer fordert Zusammenarbeit aller Parteien

„Schwarz-Grün ist nicht meine Wunschregierung, aber die Entscheidung liegt in einer Demokratie bei den Wählerinnen und Wählern - und das ist auch gut so“, so Dornauer in einer ersten Reaktion. Die SPÖ werde sich in professioneller Art und Weise aus der Opposition heraus konstruktiv einbringen und für Österreich arbeiten kündigt der Landesparteivorsitzender der SPÖ Tirol an.