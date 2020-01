Heidi Klum: Halb nackte Neujahrsgrüße aus dem Bett

Am Neujahrsmorgen meldeten sich Heidi und Tom mit einem verführerischen Video. Mit bunten Glitzerbrillen und 2020er-Sternchen grüßten die beiden ihre Fans aus dem Ehebett. Viel Stoff hat dabei weder Tom, noch Heidi am Körper. Während er ohne T-Shirt in die Kamera lachte, trug sie nur hauchzarte Dessous - und sorgte damit für Schnappatmung bei den Fans.