Mut und Zuversicht

Wer hätte vor einem Jahr vermutet, dass die Klimakatastrophe, die sich seit vielen Jahren angepirscht hatte, sich plötzlich zu einem beherrschenden Thema entwickeln würde? Und so im neuen Jahr den (einst?) so in die Blauen verliebten Sebastian Kurz in die Arme der grünen Anti-Blauen treiben würde?