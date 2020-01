„Hab mich zwicken müssen“

Alles ist so schnell gegangen“, erinnert sich Dario Maresic an den Sommer, an die letzten Tage der Transferzeit zurück. „Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich bei Sturm bleibe. Aber dann war in zwei, drei Tagen mit Stade Reims alles erledigt.“ Ein Riesen-Schritt für den nun 20-jährigen U21-Teamspieler, der sich in 82 Spielen bei Sturm in die internationale Auslage spielte.