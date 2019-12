Salzburgs Ex-Stadtchef soll jetzt Haft antreten

Verurteilte haben gute Chancen auf Fußfessel

Die Verurteilten haben jetzt einen Monat Zeit, sich bei der Justizanstalt Puch-Urstein zu melden. Sonst droht die Vorführung wie in Paragraf 3 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes beschrieben - also Polizeieskorte in den Häfn.