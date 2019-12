Führerscheinloser (17) krachte mit Lkw gegen Bäume

Ein 17-jähriger führerscheinloser Pongauer hat mit dem Kleinlastwagen seines Arbeitgebers am Samstagabend bei einer Spritztour durch Bischofshofen einen Unfall verursacht. Das Fahrzeug prallte gegen eine Laterne und zwei Bäume. Der Bursche, der nicht alkoholisiert war, gab vor der Polizei an, er sei durch einen Anruf am Handy abgelenkt worden und habe den Wagen deshalb verrissen.