Viel Sonne mit tückischer Lawinengefahr

Kombination gefährlich

„Hätten wir Mitte Jänner, wäre alles nicht so heikel. Derzeit sind wegen der Feiertage und des Prachtwetters freilich enorm viele Wintersportler im freien Gelände unterwegs. Das macht in Kombination mit Stufe drei die Lage dermaßen heikel“, sagt Mair. Viele Tourengeher würden Stufe drei – ähnlich wie in der Schule – eher als durchschnittlich gefährlich einschätzen. Dabei haben für Sportler an sich nur vier Stufen auf der fünfteiligen Skala Relevanz. „Denn Stufe fünf, die wir seit Galtür nur dreimal ausrufen mussten, bedeutet Katastrophenszenario. Da lassen sich viele Tourengebiete verkehrstechnisch gar nicht mehr erreichen.“