Christbaumtauchen der Wasserrettung

Besinnliche Tradition am Zeller See: Die Wasserrettung des Samariterbundes lädt am Christtag heuer wieder zum Christbaumtauchen an die Oberschneiderbucht ein. Es wird damit an Unfallopfer gedacht. Die Rettungsmannschaft hilft seit den 70ern am See, rund 20 Aktive leisten im Jahr etwa 2200 Einsatzstunden.