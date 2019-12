Uralte und ganz neue Krippenkunst aus Tirol

So wie in vielen anderen Kirchen wurde gestern auch im Innsbrucker Dom die Krippe aufgebaut. Herzstück sind die barock gekleideten Figuren aus der Zeit um 1800. Der alte Krippenberg blieb nicht erhalten, wurde aber vor 20 Jahren nach alten Vorbildern neu gebaut. Und so strahlt die Domkrippe in altem und neuem Glanz und begleitet die Gläubigen durch die Weihnachtszeit.