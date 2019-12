Temposünder müssen tiefer in die Tasche greifen

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll will gegen solche Raser nun härter vorgehen und erhöht die Strafen: „Die Berichte über immens hohe Geschwindigkeitsübertretungen häufen sich in letzter Zeit. Darauf reagieren wir jetzt mit wesentlich härteren Strafen.“ Dabei orientiert sich das Land an den Bestimmungen im Führerscheingesetz. Als oberster Chef der Verkehrsbehörde kann Schnöll die Erhöhung selbstständig umsetzen. Schon Mitte Jänner sollen die Strafen teils mehr als verdoppelt werden.