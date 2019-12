Mehrere Betrugsfälle durch „Helfer“ im Haushalt

Der jüngste Fall spielte sich in Unterlangkampfen ab. Eine Hausbesitzerin wollte lästige Schädlinge im Dachboden loswerden und buchte über eine 0800-Hotline einen Kammerjäger. Dieser kam, kassierte 500 Euro und machte sich dann am Dachboden zu schaffen. Als der Kammerjäger wieder weg war, stellte sich jedoch heraus, dass sich an der Schädlingsplage nichts geändert hat.