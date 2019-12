Frontal gegen Hausmauer: Lenker starb in Autowrack

Unfalldrama Dienstagnachmittag in Karlstein an der Thaya (NÖ): Ein Mann (66) raste mit seinem VW Polo aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus in eine Hausmauer. Erst noch ansprechbar, erlitt er später einen Atem-Kreislauf-Stillstand und verstarb noch an der Unfallstelle.