Notruf-Affäre: Ermittlungen gegen Vize-Polizeichef

Fall liegt nun in Klagenfurt

Kurz nach dem Skandal-Telefonat ging gegen Alexander Gaisch auch schon eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen versuchter Nötigung ein. Auch jener Unbekannte, der den Notruf-Mitschnitt in Umlauf gebracht hat, wird nun fieberhaft gesucht. Der Fall wurde nun an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt abgegeben: „Der Fall wurde an uns delegiert“, bestätigt deren Sprecher Markus Kitz der „Krone“. Und nun wird sogar schon ermittelt. Kitz weiter: „Es geht um den Verdacht der versuchten Nötigung. Die Ermittlungen dazu führt das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung.“