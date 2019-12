Gut zu wissen ist auch, dass Tiere keine Geschenke sein sollten. Das gilt nicht nur für Weihnachten, sondern für das ganze Jahr! Die Entscheidung für eine Fellnase muss wohlüberlegt von der ganzen Familie getroffen werden. Fressnapf Österreich setzt daher im Sinne des Tierschutzes ein einzigartiges Zeichen: Bis einschließlich 26. Dezember werden keine Kleinsäuger wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Maus und Co. in den österreichischen Fressnapf-Filialen an Kunden abgegeben. Das finden wir großartig!