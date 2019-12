67 Grippefälle: Tiroler Volksschule bleibt zu

Viren nachgewiesen

„Seit letzter Woche wurden in Tirol Influenza-Viren nachgewiesen. Da Kinder seltener gegen Influenza geimpft sind, können sich die Viren rascher verbreiten und vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen und innerhalb der Familie - bei nicht-geimpften Personen - zu weiteren Ansteckungen führen“, wird Impfexpertin Anita Luckner-Hornischer in der Aussendung des Landes zitiert. Sie empfiehlt daher, unbedingt eine Grippeimpfung in Anspruch zu nehmen.