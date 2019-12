Voodoo Jürgens: Der Strizzi kommt wieder nach Graz

Neues Album

Auch auf dem neuen Album „’s klane Glücksspiel“ taucht er in zumeist düsteren Songs ab ein Milieu, in dem das Glück ein Vogerl ist, das nur selten landet. Es ist sein Talent, diese Welt mit unglaublich viel Liebe und Sympathie zu zeichnen - etwa in der famosen Single-Auskoppelung „Angst haums“, in der er die soziale Kälte in unserer Gesellschaft unnachahmlich doppelbödig anprangert. Oder im berührenden Song „2 l Eistee“, in dem er sich an das soziale Gefälle bei der Jause in seiner Schulzeit erinnert.