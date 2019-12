Fans aus der ganzen Welt trafen sich in Salzburg

Zäher Verkehr in den Stunden vor Anpfiff

Die rund 1500 englischen Schlachtenbummler und ihre internationalen Anhängsel machten sich von der Stadt großteils privat auf den Weg zum Stadion. Die Shuttles am Rudolfskai wurden nur spärlich genutzt. In der Stadt entstand dadurch zeitweise Verkehrschaos. Staus auf der A1 Westautobahn, im Nonntal oder in Mülln sorgten für Stillstand. Bullen-Anhänger, die per Auto zum Stadion anreisten, mussten sich in Geduld üben. Die Polizei hatte am Vortag noch empfohlen, die Öffis zu nutzen. Der gut gemeinte Rat dürfte nicht in allen Köpfen angekommen sein.