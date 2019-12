„Ich traue Salzburg die ganz große Sensation zu“

Wie beurteilen Sie die Ausgangslage vorm großen Showdown am Dienstag?

Didi Hamann: Großes Kompliment an Salzburg, dass sie überhaupt in dieser Situation sind, die wohl keiner erwartet hatte. Sie haben sich ein Finale erarbeitet, müssen jetzt danach trachten, Geschichte zu schreiben. Favorit bleibt Liverpool, sie haben auch den ganzen Druck. Salzburg hat nichts zu verlieren.