United gewinnt rassiges Manchester-Derby bei City!

Einen 2:1-Auswärtssieg für United hat das Manchester-Derby in der englischen Premier League gegen City gebracht! Marcus Rashford (23./Elfmeter) und Anthony Martial (29.) trafen am Samstag für die „Red Devils“, die in der Tabelle Tottenham wieder von Platz fünf verdrängten. Der amtierende Meister City offenbarte offensiv Schwächen, Abwehrspieler Nicolas Otamendi (85.) traf nach einer Ecke per Kopf.