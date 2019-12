Pionier Franz Reisch: Die Legende von Kitz

Die Hornbesteigung im März 1893, nachdem sich Franz Reisch 2,30 Meter lange Skier aus Norwegen schicken hatte lassen, ist der bekannteste Meilenstein in der schillernden Biografie des gebürtigen Kufsteiners. „Der Reisch is narrisch worn“, bemerkten die Kitzbüheler nicht ohne Respekt vor dem Pionier auf den weißen Hängen. Als „Zuagroaster“ wurde er Teil der Gamsstadt – als Bürgermeister und Antreiber in Vereinen, von den Turnern über die Feuerwehr bis zum Männergesangsverein. Das Horn war „sein“ Berg, den er unzählige Male bestieg und wo er 1899 das Gipfelhaus erbaute. Er gründete den Wintersportverein, aus dem der Kitzbüheler Ski Club hervorging, ebenso den Hotelbauverein mit dem Grand Hotel als mondänes Aushängeschild.