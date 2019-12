Anonyme Bombendrohung: Ganze Diskothek geräumt

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Samstag mit dem Zünden einer Bombe in einer Salzburger Diskothek im Atrium West in Wals Siezenheim gedroht! Der Mann rief bei der Polizei an und behauptete, in 30 Minuten werde in dem Lokal „mit einer Bombe etwas passieren“. „Das gut besuchte Nachtlokal wurde kurz nach 23 Uhr komplett geräumt“, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber.