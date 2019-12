Was sich in den Tiroler Heimen alles abspielt

Gehörig draufzahlen würden die engagierten Plegeassistentinnen und Pflegeassistenten in den Tiroler Heimen, wenn sie ab 1. 1. 2020 in das neue Gehaltsschema wechseln würden. In Briefen an LH Günther Platter und auch an die „Krone“ schildern die Betroffenen, wie hart der Alltag ist und was sie sich von der Politik erwarten.