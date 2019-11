Weibliche Nachwuchs-Teams kennen EM-Quali-Gegner

Einen Tag vor der Auslosung für die Fußball-Endrunde 2020 haben Österreichs weibliche Nachwuchs-Nationalteams im UEFA-Hauptquartier in Nyon ihre Gegner für die anstehenden EM-Qualifikationen zugelost bekommen. Das U17-Nationalteam (Jahrgang 2003) trifft in der Eliterunde in Gruppe 3 (23.-29.3. 2020) auf Gastgeber Irland, Serbien und Dänemark und kämpft um die zweite EM-Teilnahme in Serie. Die sieben Gruppensieger qualifizieren sich neben Gastgeber Schweden für die U17 EURO 2020 (9. bis 22. Mai).