Überraschungszeuge und Emotionen kurz vor Urteil

Im fortgesetzten Prozess um die Tötung einer 20-jährigen Verkäuferin am 20. Oktober 2018 in Zell am See wird noch heute am Landesgericht Salzburg ein Urteil gesprochen. Der Zeuge, der am Nachmittag auf Antrag des Verteidigers des 19-jährigen Zweitangeklagten befragt wurde, ein ehemaliger Häftling, hat den Zweitangeklagten mit seinen Angaben nicht entlastet, sondern belastet. Die „Krone“ berichtete über die Schlussplädoyers.