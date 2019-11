Katz und Maus-Spiel mit Veronica Ferres

Veronica Ferres steht für den Mystery-Thriller „The Darker The Lake“ in St. Michael vor der Kamera. Mindestens genauso spannend wie die Filmstory war es, Freitag die Ferres aufzuspüren. Zunächst versuchten wir unser Glück am Prebersee - Oberschützenmeister Heimo Waibl hat dem Filmteam die Schießhütte als Location zur Verfügung gestellt. Die Suche blieb vergebens. Weiter ging’s ins Gemeindeamt von St. Michael. Auch dort kein Glück: „Das Standesamt wurde Dienstag zwar für den Dreh zum Vernehmungszimmer umfunktioniert. Heute schieben wir allerdings normal Dienst“, so der Beamte Michael Hinterberger. Dann ein heißer Tipp: Die Crew soll in den St. Martin Chalets drehen - Volltreffer! Eines der Häuser wurde gerade zur Filmkulisse umfunktioniert. Große Scheinwerfer und abgedunkelte Fenster - das Haus, der vermeintlichen Mörderin, die vielleicht die Ferres ist? Die deutsche Schauspielerin ließ sich nicht blicken, dafür trafen wir ihren jungen chinesischen Kollegen Yuning Tsao. Er hatte drehfrei, vergnügte sich beim Schneemann bauen.