Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Ein neues Sofa für "Grammi"

In jeder Folge besucht „Krone Tierecke“-Mitarbeiterin Diana Zwickl Vierbeiner, die auf ein neues Herrchen oder Frauchen hoffen. Am Samstag lernen wir Collie-Mischling „Grammi“ kennen – seine Besitzerin ist schwer erkrankt, und nun muss er vorübergehend in eine Tierpension. Wer schenkt dem verträglichen, kinderfreundlichen Rüden ein Zuhause und die verdiente Liebe?