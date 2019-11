Schiri niedergeboxt: Video erschüttert Deutschland

Schiri bewusstlos geschlagen

Ein körperlicher Übergriff gegen einen Unparteiischen hatte Ende Oktober bereits für Aufsehen in Deutschland gesorgt. Während eines Spiels in der C-Liga Dieburg in Hessen (11. Liga) wurde der Schiedsrichter von einem Hobbykicker bewusstlos geschlagen, weil er sich ebenfalls über den Platzverweis aufregte.