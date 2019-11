Finnbogason fällt bei Gregoritsch-Klub länger aus

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, zog sich der Isländer vergangene Woche im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei (0:0) eine Schulterverletzung zu, die konservativ behandelt werden soll. Damit könnte auch Michael Gregoritsch wieder mehr Einsatzzeit erhalten. Aufgrund der wenigen Einsätze in der laufenden Saison hatte sich der ÖFB-Teamstürmer erst in der Vorwoche öffentlich mit Wechselgedanken getragen.