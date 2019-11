Salzburger wollte Nazi-Fotos verkaufen

Er habe nicht geglaubt, dass der Verkauf dieser Bilder verboten sei. Solche Fotos würden auch andere im Internet anbieten, meinte der Lagerarbeiter. Die Fotos habe er aus einem Fotoalbum entnommen und teilweise ins Internet gestellt, zum Startgebot von einem Euro. Was die Postkarte mit der Unterschrift von Adolf Hitler betrifft, so habe er nur im Internet nachsehen wollen, „ob die Unterschrift original ist“, schilderte der Beschuldigte, der von Rechtsanwalt Lorenz Wolff vertreten wurde.Die Bücher habe er nicht zum Verkauf angeboten. „Die hat meine Ex-Frau von ihrem Vater geerbt. Sie hat sie schon zwei- bis dreimal am Flohmarkt zum Verkauf mitgenommen. Ich habe die Bücher nicht gelesen“, beteuerte der Salzburger. Er hätte die Bücher auch nicht im Internet verkaufen können, „die werden wahrscheinlich gelöscht“.Doch die Ex-Frau bezeugte, „ich habe keine Bücher bekommen, ich habe nichts geerbt. Er will sich vielleicht wie immer herausreden. Was da im Keller gefunden wurde, habe ich überhaupt noch nie gesehen.“ Der Angeklagte konterte: „Sie hat zu 90 Prozent gelogen. Die Bücher und Kisten gehören alle ihr.“