Kontroverse Lehrer-App nach nur vier Tagen offline

Großes Aufatmen bei den Pädagogen auch in Salzburg: Die App, mit der Schüler ihre Lehrer bewerten können, ist seit Montag vorerst wieder offline. Eine Flut an Hassbotschaften sei der Grund gewesen, informierte Pressesprecherin Claudia Paccosi. Der 18-jährige Initiator arbeite an einem Zeitplan, wann das Bewertungssystem wieder freigeschaltet wird. Die App hatte binnen vier Tagen mehr als 70.000 Downloads!