Gleich 2 Schlägereien auf derselben Veranstaltung

Gleich zu zwei Schlägereien kam es - wie erst jetzt von der Polizei bekannt wurde - in der Nacht auf vergangenen Samstag auf einer Veranstaltung in Oberperfuss in Tirol! Zwei Besucher - jeweils 25-jährige Österreicher - erlitten erhebliche Verletzungen, ebenso auch eine 20-Jährige.